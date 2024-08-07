Практические уроки по управлению шлюпкой прошли в клубе моряков в Дмитрове

Фото: Администрация Дмитровского г.о.

Воспитанники «Клуба юных моряков имени Максима Сафонова» продолжают обучаться гребле и управлению шлюпкой на веслах. Накануне они поучаствовали в практическом занятии.

Тренировка прошла на водоеме. Сначала каждый из юных моряков проверил исправность и укомплектованность шлюпки, наличие спасательных средств. После ребята освежили в памяти технику вязания морских узлов.

Затем команды выполнили правильную посадку в шлюпки, а также потренировались в выполнении распоряжений и гребле.

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