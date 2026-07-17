Прах праправнучки Александра Пушкина захоронили в Чехове

В родовом некрополе у стен Зачатьевского храма в Чехове захоронили прах праправнучки Александра Сергеевича Пушкина — Юлии Григорьевны Пушкиной. Церемонию посетил глава городского округа Михаил Собакин.

Часть праха Юлии Григорьевны Пушкиной была предана земле рядом с ее предками — представителями пушкинского рода. Она ушла из жизни в день рождения великого поэта, а теперь обрела вечный покой рядом с членами своей семьи.

Юлия Пушкина сыграла значительную роль в сохранении исторического наследия рода. В 1999 году, к 200-летию со дня рождения Александра Пушкина, она возглавила фонд, благодаря которому удалось сохранить и восстановить музей «Усадьба Лопасня-Зачатьевское».

«Юлия Григорьевна, низкий ей поклон, в 1999 году возглавила фонд, благодаря которому мы можем прийти в родовое гнездышко Пушкиных, увидеть историю семьи, познакомиться с ее бытом. Это действительно важно», — отметил глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

Захоронение прошло в фамильном некрополе у Анно-Зачатьевской церкви. Здесь уже покоятся старший сын Александра Сергеевича Пушкина — генерал от кавалерии Александр Александрович Пушкин, его супруга Софья Александровна, а также внуки поэта Григорий и Сергей.