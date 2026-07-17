Прах праправнучки Александра Пушкина захоронили в Чехове
В родовом некрополе у стен Зачатьевского храма в Чехове захоронили прах праправнучки Александра Сергеевича Пушкина — Юлии Григорьевны Пушкиной. Церемонию посетил глава городского округа Михаил Собакин.
Часть праха Юлии Григорьевны Пушкиной была предана земле рядом с ее предками — представителями пушкинского рода. Она ушла из жизни в день рождения великого поэта, а теперь обрела вечный покой рядом с членами своей семьи.
Юлия Пушкина сыграла значительную роль в сохранении исторического наследия рода. В 1999 году, к 200-летию со дня рождения Александра Пушкина, она возглавила фонд, благодаря которому удалось сохранить и восстановить музей «Усадьба Лопасня-Зачатьевское».
«Юлия Григорьевна, низкий ей поклон, в 1999 году возглавила фонд, благодаря которому мы можем прийти в родовое гнездышко Пушкиных, увидеть историю семьи, познакомиться с ее бытом. Это действительно важно», — отметил глава городского округа Чехов Михаил Собакин.
Захоронение прошло в фамильном некрополе у Анно-Зачатьевской церкви. Здесь уже покоятся старший сын Александра Сергеевича Пушкина — генерал от кавалерии Александр Александрович Пушкин, его супруга Софья Александровна, а также внуки поэта Григорий и Сергей.
«Юлия Григорьевна Пушкина по праву родства и благодаря своим заслугам перед русской культурой заслужила быть захороненной рядом с прадедом и дедом. Ее вклад в восстановление и возрождение музея из руин невозможно переоценить», — рассказала директор музея «Усадьба Лопасня-Зачатьевское» Галина Тимашкова.
На церемонию приехал сын Юлии Пушкиной Константин Сухарев вместе с дочерью. Он поблагодарил руководство округа за возможность сохранить память о семье.
«Эмоции — только благодарность», — сказал Константин Сухарев.
Усадьба Лопасня-Зачатьевское на протяжении нескольких веков была связана с судьбами дворянских родов Васильчиковых, Ланских, Пушкиных и Гончаровых. Здесь хранились рукописи поэта, здесь жили его дети и внуки. Сегодня исторический некрополь остается не только местом захоронения, но и важной частью культурного наследия России.