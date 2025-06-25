Прах испанского режиссера захоронили в Мелихове

Прах «русского испанца», как называли режиссера Анхеля Гутьерреса, вернули на вторую Родину. По завещанию его захоронили в Мелихове.

На прощание с культурным деятелем приехали родственники, ученики, друзья и коллеги Анхеля Гутьерреса. Племянница режиссера Анастасия Михайлова рассказала, что он очень сильно любил Россию.

«Он, безусловно, был русским человеком, просто испанского происхождения. И он мечтал быть захороненным на родине Чехова. Я очень рада, что его мечта сбылась, надеюсь, он смотрит на нас с неба», — поделилась Анастасия.