Прах испанского режиссера захоронили в Мелихове
Прах «русского испанца», как называли режиссера Анхеля Гутьерреса, вернули на вторую Родину. По завещанию его захоронили в Мелихове.
На прощание с культурным деятелем приехали родственники, ученики, друзья и коллеги Анхеля Гутьерреса. Племянница режиссера Анастасия Михайлова рассказала, что он очень сильно любил Россию.
«Он, безусловно, был русским человеком, просто испанского происхождения. И он мечтал быть захороненным на родине Чехова. Я очень рада, что его мечта сбылась, надеюсь, он смотрит на нас с неба», — поделилась Анастасия.
В Советский Союз Анхель попал еще ребенком. Здесь же он познакомился с творчеством писателя Антона Чехова и проникся любовью к русской культуре.
В память об известном режиссере в Мелихове покажут спектакль «Письма к русскому испанцу». Также закончат постановку, над которой начал работать Гутьеррес.
Панихида по режиссеру прошла в этот день не только в Мелихове, но и в Мадриде.