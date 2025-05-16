Познавательный киноурок провели для школьников в Богородском округе

В деревне Пятково состоялся увлекательный киноурок для учеников седьмых классов, который прошел в центре образования № 45. Программа, реализуемая на базе школы, направлена на знакомство молодежи с важными историческими событиями и воспитание любви к Родине.

Сотрудничество Богородского округа с Министерством образования и советом депутатов уже второй год приносит плоды, предоставляя школьникам возможность изучать сложные аспекты истории через киноискусство через программу «Киноуроки в школах России». На данном мероприятии присутствовала депутат Елена Артеменко, поддерживающая инициативу по воспитанию патриотизма.

Ребятам показали фильм «Мамины сказки», который затрагивает важные темы человеческих отношений и жизненных ценностей. После просмотра у школьников была возможность активно обсудить увиденное: они делились мнениями о персонажах и задавали вопросы, проявляя интерес к сюжету и его подтексту.

Елена Артеменко отметила значимость таких мероприятий для молодежи, подчеркивая, что они помогают формировать понимание доброты, сострадания и важности семейных уз.