Школьники из Дмитрова побывали на экскурсии в Нижнем Новгороде

Десятиклассники из Инженерной школы в Дмитрове посетили Нижний Новгород. Школьники получили много новых впечатлений от знакомства с городом.

Основанный в XIII веке Нижний Новгород превратился в современный мегаполис, но сохранил атмосферу купеческой России. Ребята увидели множество исторических и культурных зданий, которые строились на деньги купцов.

Школьники побывали в кремле и доме купцов Рукавишниковых, а также в домике деда Максима Горького, известного нижегородского купца Каширина.

«Настоящим открытием стал и сам город, и его история, и музеи! Старинный, красивый, в таком живописном месте Волги», — рассказал один из участников поездки. Он добавил, что еще не один раз готов приехать сюда, чтобы все рассмотреть без спешки.

Из Нижнего Новгорода десятиклассники отправились в город с многовековой историей и традициями. Городец был основан в 1152 году Юрием Долгоруким. Сегодня в нем есть много интересных достопримечательностей — музей самоваров, город мастеров, дом графини Паниной.

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