Познавательную викторину провели для студентов в Подольске

Интеллектуальная игра «Путешествуй» собрала учащихся Московского областного современного колледжа. Ребята отвечали на вопросы об обычаях и традициях, фестивалях, культуре и кухне разных стран мира.

Студенты проверили свои знания и узнали много нового.

«Мы организовали творческое интерактивное мероприятие для ребят, чтобы разбавить их повседневные будни перед сдачей сессии, дать им возможность переключиться, но при этом с пользой провести время», — поделилась специалист молодежного центра «Территория будущего» Полина Пинигина.

Молодые люди подошли к задаче с неподдельным интересом и большим энтузиазмом — они не боялись предлагать свои версии, даже если темы касались малоизвестных фактов. Атмосфера в зале была живой и дружеской: звучали смех, оживленные дискуссии и аплодисменты удачным ответам.

В финале все участники получили сертификаты и яркие впечатления, а лучшая команда — памятные призы от организаторов. Игра стала не просто проверкой эрудиции, а настоящим праздником любознательности, напомнив студентам, что учеба может быть увлекательным приключением.