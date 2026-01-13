Познавательная программа о кино пройдет в парке Ногинска 17 января

Предстоящая зимняя неделя в Богородских парках будет насыщенной. В Центральном, Глуховском, парках «Липовая аллея» и «Роща» пройдут детские игровые и творческие программы.

Традиционно в среду в 17:00 в павильоне Центрального парка состоятся занятия по основам живописи и классической скульптуры. В пятницу в Центральном и Глуховском парках можно будет преодолеть дистанцию в стиле Северной ходьбы в 13:00 и 11:00 соответственно. А в 16:00 любительское объединение «Фото парк» приглашает всех на занятия по фотоискусству в павильон Центрального парка.

Суббота начнется с легкоатлетического забега в Центральном парке от движения «5 верст». Старт от фонтана «Ангел мира» состоится в 9:00. В 10:00 и 11:00 в камерном зале пройдут занятия по нейрофитнесу. В 12:00 парки «Липовая аллея», «Роща», Центральный и Глуховский приглашают на детские программы системного расписания — игровые, творческие и спортивные.

А вечером в 16:00 в павильоне Центрального парка состоится уникальная познавательная программа «Ногинск в кино».