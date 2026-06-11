Познавательная акция о работе МВД прошла в Химках

10 июня в парке имени Величко в Химках прошла акция «Один день с полицией». Посетители получили возможность подробно узнать о деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации, познакомиться с автопарком, специальной техникой и современным вооружением, которые применяют сотрудники правоохранительных органов.

Главным центром внимания стала экспозиция служебных автомобилей. Жители с интересом рассматривали технику, в том числе мотоциклы. Полицейские рассказывали, как используют эти транспортные средства в работе — от патрулирования до оперативных выездов.

«Глядя на горящие глаза детей, которые примеряли экипировку и слушали рассказы сотрудников МВД, я понял: такие встречи не просто знакомят с профессией — они воспитывают уважение к труду полицейских с самого юного возраста», — поделился депутат Мособлдумы Михаил Раев.

Криминалист-эксперт продемонстрировала содержимое рабочего чемодана: в нем — все необходимое для работы на месте происшествия. Также рассказали о вооружении и оснащении Министерства внутренних дел Российской Федерации, а еще показали экипировку для охраны общественного порядка на массовых мероприятиях.

Особенный интерес у юных гостей вызвали кинологи. Специалисты рассказали о разных породах служебных собак и особенностях их подготовки.

«Не каждый день есть возможность заглянуть в будни сотрудников полиции и увидеть, как устроена их служба. Такие акции помогают лучше понять, насколько непростая и ответственная работа стоит за спокойствием и безопасностью наших жителей», — отметил муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Мероприятие дало жителям Химок редкую возможность увидеть работу стражей порядка изнутри и по‑новому оценить их вклад в безопасности города.

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