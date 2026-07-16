«Позитивную зарядку» провели для детей в Воскресенске

Спортивно-оздоровительную программу организовали на площади перед Дворцом культуры «Юбилейный». В ней приняли участие воспитанники структурных подразделений школы «Вектор» «Звездочка» и «Сказка», а также ребята из летней творческой лаборатории «Яркий я».

Фитнес-тренер Майя Крищенко показала детям комплекс простых, но эффективных упражнений.

Утренняя зарядка под музыку полезна и детям, и взрослым. Она помогает быстро проснуться, включает организм в работу и дарит отличное настроение на весь день.

«Позитивная зарядка» проходит на площади ДК «Юбилейный» каждый вторник и четверг в 10:00.