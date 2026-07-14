Пожилую женщину спасли от ампутации ноги в больнице в Домодедове

Пациентка поступила в медучреждение с сильной болью. Обследование показало критическую ишемию — опасное состояние, при котором ткани перестают получать достаточное количество кислорода и питательных веществ из-за выраженного сужения или полной закупорки артерий.

«Мы провели высокотехнологичную рентгенохирургическую операцию под контролем ангиографа. Через небольшой прокол в бедренной артерии провели проводник к месту окклюзии — закупорки сосуда, — с помощью проводника открыли закрытый сосуд и выполнили баллонную ангиопластику, чтобы расширить просвет в зоне поражения. Затем в сосуд установили стент для удержания стенки артерии в расправленном состоянии. В результате кровоток в нижней конечности был восстановлен, и нам удалось ее сохранить», — пояснил эндоваскулярный хирург Олег Бударин.

По словам врача, подобные вмешательства проводят без общего наркоза: пациент остается в сознании, что снижает нагрузку на организм и способствует более быстрому восстановлению. В настоящее время женщина чувствует себя хорошо. Ее выписали под амбулаторное наблюдение.

Регулярная диспансеризация помогает выявлять сосудистые и другие заболевания на ранних стадиях. Своевременная диагностика значительно повышает эффективность лечения, снижает риск развития тяжелых осложнений и позволяет сохранить качество жизни.