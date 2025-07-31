Пожилую женщину с тяжелым переломом руки спасли в больнице в Солнечногорске

Врачи Солнечногорской больницы спасли 90-летнюю женщину, которая получила серьезный перелом после падения на даче. Из-за травмы у пенсионерки начала отказывать рука.

Специалисты выявили у пожилой женщины оскольчатый перелом с поражением лучевого нерва. Медики проанализировали ситуацию и приняли решение о проведении операции. В рамках вмешательства, которое длилось около полутора часов, пациентке установили штифт во всю длину плечевой кости.

«Это не только дало возможность практически сразу манипулировать рукой, но и позволило уменьшить травматизацию нервных волокон и одновременно восстановить ось и длину конечности. Таким образом, за одну операцию получилось частично восстановить кость и начать восстановление нервного волокна», — рассказал травматолог Кирилл Иванов.

Врачи уточнили, что благодаря проводниковой анестезии пациентка во время вмешательства находилась в сознании. Это дало возможность существенно снизить болевой синдром в ночь после операции.

Женщину уже выписали. Ей предстоит реабилитация.