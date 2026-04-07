Пожилую женщину с переломом позвоночника спасли в больнице в Солнечногорске

Хирурги Солнечногорской больницы спасли жизнь пожилой женщине с тяжелым переломом позвоночника. Она получила травму в результате падения с высоты около трех метров.

Когда пациентка поступила в медицинское учреждение, у нее наблюдались слабость в ногах и задержка мочеиспускания.

Во время обследования врачи обнаружили компрессионно-оскольчатый перелом первого поясничного позвонка, внедрение отломков в спинномозговой канал, а также сдавление спинного мозга. Также у женщины выявили системный диффузный остеопороз, который характеризуется снижением плотности костной ткани.

«Мы провели ламинэктомию, то есть освободили задние отделы позвоночника, выполнили резекцию передних отделов позвоночного столба и удалили костные отломки, внедрившиеся в просвет спинномозгового канала. После мы зафиксировали поврежденный сегмент позвоночника титановой транспедикулярной системой, которая, как правило, устанавливается на всю жизнь и не ограничивает пациента в повседневной активности», — отметил заведующий нейрохирургическим отделением Солнечногорской больницы Роман Михайлов.

После вмешательства у пациентки исчезла часть симптомов, в частности, уменьшилась боль и улучшилась способность двигать ногами.

Сейчас женщина, которая проходит реабилитацию в стенах больницы, может передвигаться при помощи ходунков.