Пожилую женщину с ожогами от борщевика спасли в больнице в Егорьевске

В амбулаторию Егорьевской больницы поступила пожилая женщина с сильными ожогами. Пациентка пыталась лечить инфекционное заболевание народным способом, но перепутала лопух с борщевиком.

После того, как на кожу, куда попал сок растения, воздействует ультрафиолет, развивается фитофотодерматит.

«Чтобы исключить распространение инфекционного бактериального осложнения, обработали раны антибактериальным препаратом, а для снятия аллергических симптомов пациентке ввели антигистаминное средство. Следующий этап — регенерация кожи. Чтобы избежать сильного рубцевания, применяется мазь с ионами серебра. А после образования нового кожного покрова для заживления наносится специальное средство», — пояснил врач общей практики Раменской амбулатории Егорьевской больницы Александр Кофанов.

Сейчас женщина чувствует себя удовлетворительно, но остается под медицинским наблюдением. Врачи регулярно делают перевязки и следят за восстановлением кожи.

В больнице предупредили, что сок борщевика вызывает ожоги под действием солнечного света. После контакта с растением необходимо сразу промыть кожу водой с мылом и несколько дней защищать пораженное место от солнца.

При покраснении или появлении волдырей следует отказаться от самолечения и обратиться к врачу.