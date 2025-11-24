Пожилую женщину с непроходимостью кишечника спасли в больнице в Орехово-Зуеве

Женщину в возрасте 89 лет доставили в Орехово-Зуевскую больницу с острой болью в животе, тошнотой и рвотой. У нее выявили желчный камень размером пять сантиметров, которые проделал вход в кишечник и создал опасную непроходимость.

Как сообщили в областном Минздраве, пациентке провели срочную операцию.

«Мы провели сложнейшую операцию, в ходе которой устранили причину непроходимости. Вмешательство прошло успешно, и опасное осложнение — перитонит — было предотвращено», — сказал заведующий хирургическим отделением Юрий Котлинский.

После операции пациентка стабильно восстанавливалась под наблюдением реаниматологов. Она получила всю необходимую терапию и уже выписана домов. Женщина продолжит наблюдаться у врачей в поликлинике.