Пожилую женщину с крупным камнем в почке спасли в больнице в Королеве

В урологическое отделение Королевской больницы госпитализировали 70-летнюю пациентку с мочекаменной болезнью. В ходе обследования врачи обнаружили камень в правой почке, который требовал оперативного удаления.

Хирургическое вмешательство выполнили урологи Довуджон Исломзода и Нариман Мамедкасимов. С помощью современного эндовидеохирургического оборудования специалисты провели малоинвазивную операцию: лазером раздробили конкремент и полностью извлекли его.

Все манипуляции осуществлялись через естественные мочевыводящие пути, без выполнения разрезов, что позволило снизить травматичность процедуры и ускорить восстановление пациентки.

«Внедрение высокотехнологичного оборудования позволяет нам расширять возможности оказания медицинской помощи жителям округа. На сегодняшний день доля малоинвазивных операций, выполняемых в Королевской больнице, стабильно увеличивается, в том числе по урологическому профилю. Современные технологии помогают проводить вмешательства максимально бережно, сокращать период реабилитации и быстрее возвращать пациентов к привычной жизни», — отметил главный врач Королевской больницы Эдуард Шпилянский.