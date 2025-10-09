Пожилую женщину с крупной кистой на голове спасли в больнице в Наро-Фоминске

Врачи Наро-Фоминской больницы избавили 90-летнюю женщину от крупной кисты на голове. Пациентка не удаляла новообразование в течение 30 лет.

Женщину привезли в дневной стационар Апрелевской поликлиники, где у нее обнаружили атерому. Это образование возникает на фоне закупорки сальной железы. Оно способно привести к воспалению, нагноению, а иногда и к перерождению клеток в злокачественные.

«В данном случае атерома выросла у женщины прямо на голове, чем, конечно, доставляла немалые страдания. К счастью, наши врачи смогли объяснить пациентке возможные риски, и она согласилась на операцию. Так, с первого раза мы успешно удалили новообразование, без натяжения тканей, что обеспечило оптимальный косметический результат и быстрое восстановление», — прокомментировала хирург Наро-Фоминской больницы Вера Заречина.

После вмешательства женщина призналась, что сожалеет об отложенной операции. Пациентку уже выписали.

Медики напоминают, что лечить атерому необходимо своевременно, чтобы избежать осложнений.