Пожилую пациентку спасли от ампутации ноги в больнице Воскресенска

В региональном сосудистом центре Воскресенской больницы спасли 98-летнюю пациентку от потери ноги. Александра Овцинова обратилась к врачам около месяца назад с острыми болями в правой ноге, где уже начала развиваться гангрена, и благодаря оперативному вмешательству ее спасли от ампутации.

Сосудистый хирург, заведующий центром Гурген Айвазян рассказал, что пациентке выполнили компьютерную томографию с контрастированием и выявили окклюзию бедренных сосудов. Операция прошла успешно.

В составе центра работают две ангиографические операционные, отделения кардиологии и неврологии. Ежегодно врачи выполняют более 1000 операций на сердце, около 150 — на сосудах головного мозга и порядка 300 — на сосудах нижних конечностей. Высокоточное оборудование установлено при поддержке Министерства здравоохранения Московской области. Диагностика и лечение проводятся бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. В настоящее время пациентка проходит реабилитацию и восстановление.