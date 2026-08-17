Пожилой женщине с высоким риском кровотечения успешно заменили сустав в Реутове

Врачи Реутовской клинической больницы заменили коленный сустав пожилой пациентке, несмотря на высокий риск кровотечения. Женщина более двух лет страдала прогрессирующим гонартрозом, из-за которого испытывала постоянную боль и почти не могла ходить без посторонней помощи.

Во время подготовки к тотальному эндопротезированию специалисты обнаружили у пациентки коагулопатию — нарушение свертываемости крови, способное привести к опасной кровопотере во время операции.

«Лабораторная картина вызывала опасения, однако при сборе анамнеза выяснилось, что клинических проявлений патологии нет: отсутствует спонтанная кровоточивость, в анамнезе нет тромбозов, предыдущие оперативные вмешательства проходили без осложнений. Было принято решение провести операцию, обеспечив максимальную безопасность пациентки», — рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации Кирилл Ветров.

К лечению подключили травматологов и трансфузиологов. В операционной подготовили компоненты донорской крови, а тактику анестезии скорректировали с учетом возможных осложнений. Перед вмешательством показатели свертываемости проверили повторно.

«Накануне операции специалисты дополнительно оценили показатели свертывания крови. Они находились в пределах референсных значений, что позволило провести хирургическое вмешательство. Тотальное эндопротезирование левого коленного сустава прошло успешно. Несмотря на исходно повышенный риск, массивной кровопотери во время операции не произошло», — отметил Кирилл Ветров.

После операции женщину перевели в профильное отделение. На третьи сутки врачи не обнаружили гематом или осложнений со стороны раны. Пациентка готовится к выписке. Позже она пройдет реабилитацию.