Пожилого мужчину спасли от ампутации ноги в больнице в Мытищах

Мужчина в возрасте 74 лет обратился в больницу в Мытищах с облитерирующим атеросклерозом сосудов ноги и признаками начинающейся гангрены. Медики спасли его от ампутации.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, состояние мужчины было опасно для жизни из-за риска заражения крови. Чаще всего при таком диагнозе ногу ампутируют на уровне бедра. Сначала ему провели щадящую высокотехнологичную операцию, а затем — удалили некротизированную фалангу пальца.

«Через прокол в бедренной артерии ввели инструмент и восстановили проходимость артерий, кровоснабжающих стопу. На это потребовалось 30 минут», — рассказал заведующий отделением рентгенохирургии регионального сосудистого центра Антон Аналеев.

После недели в стационаре мужчину выписали. Он пройдет реабилитацию под наблюдением специалистов.

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