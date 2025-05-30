Пожилого мужчину спасли от ампутации ноги в больнице в Долгопрудном

Врачи Долгопрудненской больницы спасли 83-летнему пациенту ногу, в которой отсутствовал кровоток. Мужчину в медицинское учреждение доставила скорая помощь, которую вызвали родственники.

В течение двух недель пациент испытывал боль в голени и стопе, а также не мог самостоятельно передвигаться.

Ранее врачи выявили у него атеросклероз, который быстро прогрессировал. Кроме того, мужчине удалили образование в горле и установили трахеостому, что препятствовало нормальной коммуникации.

Когда пожилого мужчину привезли в стационар, у него обнаружили критическую ишемию правой ноги и полное отсутствие кровотока.⁣

«С большими техническими трудностями было выполнено выделение пораженных атеросклерозом артерии и замещение большого участка кровеносного сосуда взятым с той же ноги фрагментом большой подкожной вены, выполнившим роль шунта,» — пояснил заместитель главного врача Долгопрудненской больницы по хирургии Евгений Кутырев.

Вмешательство, которое длилось около трех часов, провел специалист Михаил Пырлей с помощью ассистентов.

Через некоторое время кровоток в конечности пожилого мужчины восстановился, а спустя несколько дней его выписали. Отделение он покинул на своих ногах.