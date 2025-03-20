Пожароопасный сезон начался в лесах Подмосковья

С 20 марта в лесах Подмосковья начался пожароопасный сезон — он продлится до 15 ноября. Теплая погода повышает риск лесных пожаров, поэтому в регионе подготовлена спецтехника: тяжелые тракторы и машины для подвоза воды. Об этом сообщили в Комлесхозе региона.

Под особым контролем — населенные пункты, дачные поселки, детские лагеря и другие объекты рядом с лесами. Весной главная опасность — палы сухой травы. Огонь быстро распространяется, особенно при сильном ветре, угрожая людям, домам и лесу.

«В этом году из-за малоснежной и аномально теплой зимы пожароопасный сезон в Подмосковье открывается достаточно рано. С сегодняшнего дня силы и средства Комитета лесного хозяйства Московской области переведены в режим повышенной готовности», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

По его словам, в зоне ответственности Комлесхоза находятся земли лесного фонда на площади почти два миллиона гектара, а численность группировки лесных пожарных достигла 1,2 тысячи человек

Жителям и гостям региона напоминают, что разведение костров, сжигание травы и мусора в лесу и рядом с ним запрещено. Важно соблюдать осторожность: не бросать окурки, не жечь траву и мусор. При обнаружении пожара необходимо звонить на горячую линию лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или 112.