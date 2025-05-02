Пожароопасный сезон начался в Чехове

В муниципальном округе Чехов все спасательные подразделения начали работать в повышенном режиме готовности. С началом пожароопасного сезона в силу вступили требования, которые должны соблюдать все жители муниципалитета.

Во время пожароопасного сезона разводить костры разрешается только на оборудованных площадках. Помимо этого, нельзя жечь сухую траву.

«Большое количество возгораний сухой травы, также происходят возгорания мусора на прилегающих территориях участков. За дежурные сутки 2-3 и более раз личный состав реагирует для ликвидации последствий», — уточнил начальник пожарно-спасательной части № 79 Денис Пырхов.

Пожарные отметили, что время года влияет на причины пожара. Например, зимой возгорания происходят из-за неисправности отопительных приборов, а весной и летом горит сухая трава. Ситуацию контролируют с помощью беспилотно-летательной авиации. На дроны закрепляют специальные приборы, которые реагируют на повышение температуры.

«Необходимо соблюдать требования пожарной безопасности: оборудовать жилье автономными дымовыми пожарными извещателями, иметь в квартире либо на участке первичные средства пожаротушения — огнетушитель», — сказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Вадим Муратов.