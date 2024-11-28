Пожарный резервуар установили в деревне Троица под Можайском

Противопожарную емкость установили в деревне Троица по просьбам жителей. Этот вопрос уже давно стоял на повестке администрации округа и требовал решения.

Выполненные работы проверили заместитель главы Мария Азаренкова, староста деревни Любовь Веткина и активные жители.

«Стало гораздо спокойнее теперь, когда в нашей деревне есть противопожарная емкость. Мы знаем, что в случае чрезвычайной ситуации пожарная машина будет обеспечена водой, а значит мы стали более защищенными», — рассказали местные жители.

В резервуаре хранится вода, которая понадобится, если в деревне произойдет пожар. При этом подобные емкости содержать гораздо экономичнее, чем пруды.

«Этот вопрос давно стоял в повестке дня жителей и был приоритетом в работе структурного подразделения администрации, отвечающего за вопросы безопасности в округе. Сегодня я увидела улыбку на лицах собравшихся — одобрили. Спасибо за доверие!» — подчеркнула заместитель главы Можайского округа Мария Азаренкова.

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