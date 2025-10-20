Пожарный из Рошаля стал победителем турнира по дзюдо среди любителей

Пожарный части № 8 подмосковного МЧС Иван Осиченко стал победителем турнира по дзюдо среди любителей и ветеранов. Соревнования прошли в Москве в воскресенье, 19 октября, сообщили в главном управлении регионального ведомства.

Участие с состязаниях приняли более 100 дзюдоистов со всей России, а также Казахстана и Таджикистана. Широкий охват участников вызвал повышенное внимание со стороны болельщиков.

Подмосковный спасатель не только занял первое место в турнире, но и стал лидером в номинации «Лучший бросок».

За достижения Ивану Осиченко вручили ценный подарок. Принимая поздравления от коллег, он подчеркнул, что посвящает свою победу 35-летнему юбилею МЧС России.