Пожарный из Подмосковья примет участие в автопробеге в День Победы

Сотрудник 340-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» поучаствует в автопробеге ретроавтомобилей 9 Мая. Антон Кувшинов проедет по Красной площади на одном из своих военных раритетов — американском джипе Willys. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В коллекции огнеборца пять машин — военные джипы ГАЗ-67, Willys, представительский Ford и другие. Последний автомобиль сейчас находится на реставрации. Их восстановлением Антон занимается сам, копируя детали с оригиналов из частных коллекций или музеев.

В «Мособлпожспасе» отмечают, что в праздновании Дня Победы сотрудник участвует каждый год. Десять лет назад он уже проезжал по Красной площади на Willys во время концерта. Последние годы присутствовал на шествии в Раменском, а в этом году снова приедет в Москву.

В честь 80-летия Победы в ретропробеге примут участие сразу три его автомобиля.