Пожарные восстановили исторический экспонат в Одинцове

Энтузиасты из голицынской 244-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» восстановили раритетный ручной насос. Пожарный агрегат ПН-100 был выпущен в 1954 году и принимал участие в тушении многих возгораний на территории Одинцовского округа.

Огнеборцам пришлось провести кропотливую работу. Они отреставрировали не только саму помпу, восстановив утраченные детали, но и обновили постамент, на котором установлен заслуженный ПН-100. Теперь насос вновь стоит на «пьедестале» и напоминает каждому посетителю о богатой истории пожарной службы, мужестве и верности долгу ее сотрудников.

Спасатели из пожарно-спасательной части Одинцовского округа отметили, что для них важно не только быть профессионалами своего дела, но и помнить тех, кто стоял у его истоков, тушил пожары вручную, плечом к плечу с коллегами.