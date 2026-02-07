Пожарные Воскресенска оперативно борются с последствиями снегопадов

В городском округе Воскресенск на улице Цесиса, дом 13, пожарные второй пожарно-спасательной части активно расчищают снег. Обильные снегопады создают дополнительные сложности, но для пожарных уборка снега — это вопрос оперативной готовности.

«Выпало большое количество осадков. Территорию необходимо очищать своевременно и постоянно. Для нас это критически важно — чтобы техника могла выехать мгновенно и беспрепятственно, когда счет идет на секунды», — пояснил помощник начальника караула второй пожарно-спасательной части Воскресенска Александр Коротаев.

Ежедневная уборка также важна для соблюдения строгих правил охраны труда. Под снегом часто скрывается лед, что создает риск травм для личного состава.

Таким образом, регулярная расчистка территории от снега является не только хозяйственной задачей, но и необходимым условием для быстрого реагирования на пожары и обеспечения безопасности самих огнеборцев.