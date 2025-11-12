Пожарные водоемы обустроили в Химках

В Химках продолжается обустройство пожарных водоемов с удобными площадками для забора воды специальной техникой. В 2026 году в округе оборудуют еще восемь водоемов для защиты жителей от возможных чрезвычайных ситуаций.

Специалисты уже оборудовали восемь водоемов в Лунево и сейчас продолжают работу на шести объектах в Кутузовском. Всего с прошлого года в округе привели в порядок 15 водоемов, а сейчас работы идут еще по 14 адресам.

«Обустройство специальных площадок для забора воды значительно повышает готовность пожарных подразделений в борьбе с огнем и защищает наших жителей от рисков», — отметил временно исполняющий обязанности заместителя главы Химок Константин Юрьев.

Водные объекты находятся под постоянным контролем. Летом специалисты проверяют уровень воды, а зимой делают проруби, чтобы техника могла забирать воду в любое время года. Такие места особенно важны для удаленных территорий, где ограничен доступ к центральному водопроводу.