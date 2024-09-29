Пожарные в Ленинском округе прошли вакцинацию от гриппа

Прививочная кампания продолжается в Ленинском округе. Для удобства медики вакцинируют не только школьников, но и сотрудников предприятий. Они выезжают на рабочие места, в том числе к личному составу пожарной охраны.

Пожарная часть расположена в селе Молоково.

«Очень важно предпринять все необходимые меры для защиты личного состава от гриппа, чтобы все чувствовали себя хорошо, чтобы не пострадал рабочий процесс и пожарная охрана Ленинского округа оставалась надежной. Коллективы других пожарных частей также планируем вакцинировать в ближайшее время», — рассказал начальник пожарно-спасательного гарнизона Ленинского округа Александр Коврижных.

Привились 20 сотрудников пожарной части № 235.

«Вакцинация позволит обеспечить максимальную индивидуальную и коллективную защиту сотрудников. Полноценный иммунитет у них сформируется в течение трех недель. Защитный уровень сохраняется не менее шести месяцев после прививки», — рассказала врач-эпидемиолог Видновской клинической больницы Ольга Ненастина.

Отметим, что в Ленинском округе вакцинировали более 46 тысяч жителей. Прививочная кампания продлится до 1 декабря. Пройти процедуру можно в поликлинике по месту прикрепления по предварительной записи.

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