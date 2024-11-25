Пожарные устранили возгорание в многоквартирном доме в поселке Дзержинский

Жители одного из многоквартирных домов в поселке Дзержинский сообщили в службу 112 о возгорании. На место происшествия оперативно прибыл пожарный расчет Мособлпожспаса, который быстро справился с огнем.

Из здания были эвакуированы 10 взрослых и два ребенка. Благодаря внимательности жильцов и слаженной работе экстренных служб удалось избежать пострадавших.

Как рассказал владелец квартиры, причиной возгорания стал заряд аккумуляторной батареи шуруповерта. Заместитель главы Можайского городского округа Мария Азаренкова напомнила о необходимости соблюдения мер безопасности при использовании электроприборов. В администрации округа также подчеркнули, что скачки напряжения могут стать причиной выхода из строя даже качественных приборов, что нередко приводит к пожарам.

В случае обнаружения возгорания необходимо немедленно звонить в службу спасения по телефону 112.

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