Пожарные учения провели в Уваровской больнице в Можайском округе

На базе Уваровской больницы в Можайском округе 1 июня прошли плановые пожарно-тактические учения. Сценарий был максимально сложным: включал не только тушение условного пожара, но и спасение пострадавших, а также экстренную эвакуацию самого спасателя, попавшего в завал.

К месту условного ЧП прибыли расчеты пожарно-спасательных частей № 61, № 234 и № 308 Можайского округа. Для проведения аварийно-спасательных работ на базе Уваровской больницы развернули штатную пожарную технику.

В распоряжении личного состава находились пожарные автоцистерны для подачи воды к месту условного возгорания, а также автолестница для доступа на верхние этажи здания и эвакуации людей из окон. Затем в здание зашли звенья газодымозащитной службы. Их задача — обнаружить очаг возгорания и найти пострадавшего.

Внутри, согласно легенде, ситуация резко обострилась: одного из пожарных отрезало от группы в результате имитации обвала. Связь прервалась, и вскоре спасатель потерял сознание. Перед личным составом встала двойная задача.

Одновременно, в условиях плотного задымления и ограниченной видимости, звенья газодымозащитной службы провели эвакуацию условного пострадавшего гражданина и своего потерявшего сознание коллеги. Обоих вынесли из опасной зоны синхронно, без задержек.

Затем пожарные вернулись в здание и полностью ликвидировали очаг условного возгорания. Все этапы выполнили в строгом соответствии с нормативами.

По окончании учений заместитель начальника пожарно-спасательной части № 61 Владимир Мохначев и начальник части № 234 Алексей Химиков провели подробный разбор действий личного состава. Они отметили профессионализм и слаженность работы газодымозащитников. Учения признали успешными.

«Все задействованные расчеты справились с поставленными задачами успешно. Личный состав действовал грамотно и слаженно. Особенно важно, что в ходе учений были отработаны не только стандартные сценарии тушения, но и нештатная ситуация — спасение условно пострадавшего коллеги из-под завала», — отметил Алексей Химиков.

Подобные пожарно-тактические учения регулярно проходят в учреждениях с массовым пребыванием людей, включая больницы и общеобразовательные школы. Главная цель — чтобы каждый сотрудник четко знал, какие действия необходимо предпринять при возникновении реальной чрезвычайной ситуации. Специалисты пожарных подразделений отрабатывают взаимодействие, поиск, эвакуацию и ликвидацию огня в условиях, максимально приближенных к боевым. Учения на базе Уваровской больницы показали: персонал учреждения и пожарные подразделения к реальным вызовам готовы.