Пожарные учения провели в школе № 3 в Серпухове

Пресс-служба администрации г. о. Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Всероссийская объектовая тренировка прошла в школе № 3 в Серпухове. Спасатели и пожарные на практике отработали действия при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Во время тренировки педагоги и оперативные службы смоделировали пожар в одном из помещений школы. После они отработали спасение человека из здания и использование устройства «Куб жизни». В итоге все службы сработали оперативно и слаженно. Такие учения в школах проводятся каждый квартал для отработки плана действий при пожарах и других нештатных ситуациях.

Напомним, более 25 тысяч школьников начали учебный год в Серпухове, из них 2,4 тысячи — первоклассники.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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