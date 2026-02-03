Пожарные учения провели в Серебряных Прудах

В округе прошли плановые тренировочные учения на базе мемориального дома-музея Маршала Советского Союза Чуйкова. В мероприятии приняли участие работники 207-й пожарно-спасательной части Государственного казенного учреждения Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба».

Основная цель маневров — совершенствование навыков личного состава при ликвидации происшествий на объектах с массовым пребыванием людей. Заместитель начальника территориального управления № 13 Эдуард Морозов отметил, что музеи, расположенные в исторических зданиях, представляют собой категорию повышенной сложности для экстренных служб. Специфика объекта заключается в обилии деревянных перекрытий, сложной планировке и наличии экспонатов, требующих деликатного обращения при тушении.

«В ходе тренировки пожарные отработали полный цикл действий: проверка готовности спецтехники и прокладка магистральных линий, моделирование подачи огнетушащих веществ как снаружи здания, так и во внутренних помещениях. Спасатели также проверили состояние наружного водоснабжения, оценили проходимость подъездных путей для тяжелой техники и определили кратчайшие маршруты к очагам возможного возгорания», — отметили организаторы.

Совместно с персоналом музея была проведена ревизия систем безопасности: проверена работоспособность оповещения, доступность эвакуационных выходов и укомплектованность залов первичными средствами пожаротушения.