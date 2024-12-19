Пожарные учения прошли в школах и детских садах Солнечногорска

Единый день объектовых тренировок по отработке эвакуации людей прошел в Солнечногорске. Учения охватили 197 объектов с массовым пребыванием, включая все учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты, а также торгово-развлекательные центры и другие заведения.

В практических учениях приняли участие около более 22,5 тысячи человек. Особое внимание уделили местам, где планируются новогодние и рождественские мероприятия.

В тренировках задействовали сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Солнечногорск, Пожарно-спасательной части № 267 и «Мособлпожспаса». Участники отработали действия по сигналам гражданской обороны и эвакуацию в случае угрозы пожара, а также прослушали инструктаж по противопожарной безопасности.

«Тренировка прошла успешно, все поставленные задачи были выполнены. Следующие учения состоятся уже в новом году, мы проводим их ежеквартально», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.