Пожарные учения прошли в поселке Земляничный под Чеховом

Сотрудники «Мособлпожспаса» и инспектор Госпожнадзора провели обучающее занятие на базе 311-й пожарно-спасательной части. Жителям поселка напомнили о правилах эксплуатации электроприборов, поскольку большинство возгораний происходит из-за короткого замыкания и неосторожного обращения с огнем.

Заместитель начальника территориального управления № 14 Дмитрий Чебочкин пояснил, что ставить электроприборы на зарядку необходимо только в пределах видимости и не оставлять их без присмотра. Уходя из дома, включенными в сеть можно оставлять только жизненно необходимые электроприборы, все остальное следует обесточить.

Также специалисты продемонстрировали работу дымовых датчиков и напомнили, что их следует устанавливать на кухне, в бойлерной или других помещениях, в которых происходит максимальное энергопотребление. Кроме того, жителям рассказали про виды огнетушителей и правила использования.

Завершили мероприятие выставкой специализированного оборудования, а также тематической викториной.