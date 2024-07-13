Пожарные учения прошли в солнечногорском поселке Поварово

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Работники пожарно-спасательной части № 268 «Мособлпожспас» в поселке Поварово городского округа Солнечногорск провели учения для газодымозащитников. Тренировка прошла совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы.

Для отработки навыков воссоздали имитацию двухкомнатной квартиры жилого дома с мебелью и перегородками. Роль человека, которого необходимо спасти от задымления, выполнял манекен.

Пожарные сформировали группу газодымозащитников, проверили и подключили дыхательные аппараты. Оперативно нашли и эвакуировали на улицу условно пострадавшего. Затем устранили огонь.

«Подобные навыки необходимы огнеборцам в реальных условиях, когда счет идет на секунды. От их четких и слаженных действий в опасных, экстремальных ситуациях зависят жизни и здоровье людей. Проведение таких тренировок на регулярной основе крайне важно и необходимо», — прокомментировала заместитель главы Солнечногорска Елена Татарчук.

На учении пожарные успешно отработали навыки с использованием дыхательных аппаратов.

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