Пожарные учения прошли в общежитии Гжельского университета в Раменском
В общежитии Гжельского государственного университета прошла тренировочная эвакуация во время условного пожара. Сотрудники пожарно-спасательной части № 262 и студенты отработали действия во время возгорания в одной из комнат.
Тренировочная эвакуация прошла в рамках Дня пожарной безопасности. Студенты покинули здание за 3,5 минуты. После обследования общежития пожарные обнаружили условный очаг возгорания и потушили его.
Такие мероприятия — залог правильных действий в реальных условиях. Они способствуют выработке у сотрудников и студентов навыков быстрого и безошибочного ориентирования в опасной ситуации.
«Мы еще пообщались с ребятами, рассказали им о правилах пожарной безопасности в быту, на отдыхе. Впереди у них летние каникулы и отдых. Рассказали им о правильном поведении при пожаре и напомнили о том, что необходимо соблюдать правила при использовании электрических приборов», — сказала инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Людмила Фомина.
Как отметила инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Людмила Фомина, во время подобных мероприятий оценивается скорость эвакуации, правильность действий персонала и студентов, а также проверяется работоспособность систем оповещения и пожаротушения. Важно, чтобы каждый знал пути эвакуации, места расположения огнетушителей и умел ими пользоваться.
В конце инспекторы провели подробный разбор действий, выявили недочеты и дали рекомендации по улучшению ситуации с противопожарной безопасностью в общежитии.