Пожарные учения прошли в общежитии Гжельского университета в Раменском

В общежитии Гжельского государственного университета прошла тренировочная эвакуация во время условного пожара. Сотрудники пожарно-спасательной части № 262 и студенты отработали действия во время возгорания в одной из комнат.

Тренировочная эвакуация прошла в рамках Дня пожарной безопасности. Студенты покинули здание за 3,5 минуты. После обследования общежития пожарные обнаружили условный очаг возгорания и потушили его.

Такие мероприятия — залог правильных действий в реальных условиях. Они способствуют выработке у сотрудников и студентов навыков быстрого и безошибочного ориентирования в опасной ситуации.

«Мы еще пообщались с ребятами, рассказали им о правилах пожарной безопасности в быту, на отдыхе. Впереди у них летние каникулы и отдых. Рассказали им о правильном поведении при пожаре и напомнили о том, что необходимо соблюдать правила при использовании электрических приборов», — сказала инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Людмила Фомина.