Пожарные учения прошли в многоквартирных домах Ленинского округа

Учения пожарно-спасательных подразделений организовали в Ленинском округе. На них отработали способы и методы подачи огнетушащих средств на высотные этажи домов.

Участниками тренировок стали около 30 человек личного состава и пять единиц спецтехники. Они отработали такие тактические приемы, как подача воды по схеме «насос в насос», использование промежуточных емкостей на средних этажах зданий с последующей подачей воды на верхние уровни и применение специальной насадки для подачи водовоздушной смеси под высоким давлением.

«В 90-95% случаев мы используем внутренние пожарные водопроводы, но необходимо быть готовыми к любым ситуациям. Сегодня мы отрабатываем три ключевых способа подачи воды при невозможности использования штатных средств. Такие учения крайне важны для отработки слаженных действий подразделений в реальных условиях. Наши пожарные должны быть готовы к любым нештатным ситуациям, когда доступ к воде ограничен, но необходимо немедленно приступить к тушению пожара», — сказал начальник 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области, полковник внутренней службы Александр Коврижных.

Отметим, что такие учения проходят в гарнизоне регулярно. Раз в три месяца специалисты отрабатывают подобные навыки не только в жилых домах, но и на складах, в школах, детских садах и больницах.