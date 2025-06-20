Пожарные учения прошли в детском лагере «Звездочка» в Чехове

Для детей, отдыхающих в пионерском лагере «Звездочка» в Чехове, провели профилактическое мероприятие по пожарной безопасности. Его организовали сотрудники Московской областной противопожарно-спасательной службы.

Сейчас здесь оздоравливаются 480 детей. Сначала ребятам раздали памятки и провели инструктаж.

Также для них подготовили выставку шевронов, пожарного оборудования и машин. Спасатели рассказали, в каких случаях применяются инструменты, как часто «Мособлпожспас» выезжает на вызовы и сколько весит их форма.

«Для того, чтобы довести вопросы пожарной безопасности, нормы поведения, правила эвакуации, чтобы навыки остались с ними на всю жизнь», — добавил заместитель главного государственного инспектора Московской области по пожарному надзору Виктор Сергеев.