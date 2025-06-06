Пожарные учения прошли в детском лагере в Чехове

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по округу ГУ МЧС России устроили тренировку по эвакуации для детей, отдыхающих в оздоровительном центре «Звездочка». Спасатели подготовили не только лекцию, но и мастер-классы, а также веселые игры.

Сначала пожарные провели инструктаж педагогического коллектива и обслуживающего персонала лагеря, а затем проверили, как они действуют при срабатывании пожарной сигнализации. Эвакуация прошла успешно, все организованно покинули здание.

«Каждую смену у нас отдыхают от 400 до 450 детей, поэтому мы проходим инструктажи и обучение по правилам пожарной безопасности», — отметил директор лагеря Алексей Золотаревский.