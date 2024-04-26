Пожарные учения прошли в авиационном колледже в Егорьевске | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 15:21 Пожарные учения прошли в авиационном колледже в Егорьевске ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники «Мособлпожспаса» провели пожарные учения в общежитии Егорьевского авиационно-технического колледжа имени Чкалова. Согласно сценарию, в одной из комнат из-за перенапряжения электросети загорелся ноутбук. Дым заполнил лестничные клетки и помещения четвертого и пятого этажей.

По словам заместителя начальника теруправления № 10 Игоря Старцева, в момент возгорания в здании находились курсанты. Персонал общежития вызвал пожарную охрану и эвакуировал людей из здания.

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Работники «Мособлпожспаса» оперативно прибыли на место, сформировав пять звеньев газодымозащитной службы и создав штаб пожаротушения. Они провели разведку и спасли условных пострадавших.

«Благодаря слаженной работе спасателей условное возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки, а поставленные задачи были выполнены в полном объеме», — заключил Старцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе. Он подчеркнул, что специалистам необходимо быть в максимальной готовности, когда наступит теплая погода.

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