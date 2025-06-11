Пожарные учения прошли на предприятии в деревне Любучаны под Чеховом

Сотрудники Мособлпожспаса и федеральной противопожарной службы 9 июня отработали ликвидацию условного возгорания на предприятии деревни Любучаны. В ходе тренировочных мероприятий они проявили настоящий профессионализм.

Заместитель территориального управления № 14 муниципального округа Чехов Дмитрий Чебочкин рассказал, что для тренировки подготовили легенду: пожар начался в аккумуляторном помещении завода. После эвакуации персонала спасатели выявили, что в здании остались двое работников.

Огнеборцы оперативно развернули газодымозащитные звенья, подали воду и начали поиск пострадавших.

Дмитрий Чебочкин также добавил, что по замыслу — одному из газодымозащитников стало плохо. Сотрудники Мособлпожспаса смогли не только эвакуировать из здания двух условных пострадавших и оказать необходимую помощь своему коллеге, но и потушить тренировочный пожар за отведенное время.