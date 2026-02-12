Пожарные спасли животных при тушении возгорания в деревне Чешково

В четверг, 12 февраля, сотрудники 278-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вместе с представителями федеральной противопожарной службы ликвидировали пожар в хозяйственной постройке в деревне Чешково Наро-Фоминского городского округа и спасли животных.

Хозяйка участка позвонила в службу экстренных вызовов «Система-112» и сообщила о возгорании в одноэтажной деревянной постройке площадью 50 квадратных метров. Начальник караула Александр Павлюченко рассказал, что, прибыв на место, пожарные оценили обстановку и начали тушение.

«Пожарные оперативно отвязали собаку, которая была в будке рядом, и переместили ее в безопасное место. Кроме того, были спасены пять уток, которые находились неподалеку в вольере», — сообщил Александр Павлюченко.

Специалисты справились с возгоранием за час и не допустили распространения пламени на соседнее здание. Причиной пожара, по предварительным данным, стал перекал отопительной печи.