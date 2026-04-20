Пожарные спасли задыхавшуюся собаку во время возгорания в квартире

В субботу, 18 апреля, сотрудники 203-й и 208-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» успешно ликвидировали пожар в многоэтажном доме Волоколамского муниципального округа и спасли собаку, надышавшуюся угарным газом.

Начальник ПСЧ-203 Владислав Макеев рассказал, что днем в службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили очевидцы, сообщив о пожаре в двухкомнатной квартире в деревне Нелидово.

Прибыв на место, пожарные обнаружили, что жильцы дома успели эвакуироваться самостоятельно, однако в задымленной квартире остался испуганный питомец. Работники противопожарно-спасательной службы быстро сформировали два звена газодымозащитной службы и приступили к разведке, поиску и ликвидации очага возгорания. Благодаря их оперативным действиям пожар был ликвидирован на площади 9 квадратных метров, не допустив его распространения.

В одной из комнат была обнаружена собака, которая почти не подавала признаков жизни. Пожарные вынесли ее на улицу и с помощью дыхательного аппарата вернули к жизни. После этого питомца передали хозяевам, порекомендовав им обратиться к ветеринару для оценки состояния здоровья собаки.