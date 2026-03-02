Пожарные спасли водителей из снежных ловушек в Подмосковье

В период с 27 февраля по 1 марта работники пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» неоднократно приходили на помощь водителям, чьи автомобили застряли в снегу в муниципальных округах Егорьевск, Истра и Шатура.

Первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако сообщил, что в эти дни в службу экстренных вызовов «Система-112» поступали звонки от водителей, оказавшихся в сложных ситуациях.

«В пятницу в поселке Снегири округа Истра работники 222-й пожарно-спасательной части вызволили из снежного плена грузовой автомобиль, который следовал с продукцией в местный магазин», — рассказал Анатолий Плевако. Пожарные аккуратно вытянули машину, освободив проезд для жителей.

Спасатели также помогли бригаде газового хозяйства в поселке Пустоши округа Шатура. Транспортное средство направлялось на плановую проверку газораспределительной подстанции, но застряло в сугробе. Спасатели оперативно вытащили его на расчищенную дорогу, и специалисты смогли продолжить движение.

В воскресенье в поселке санатория «Озеро Белое» Шатурского округа работники ПСЧ-295 освободили рейсовый автобус с пассажирами, который застрял на заснеженной дороге. Автобус буксовал на обледенелом участке, и водитель не мог справиться самостоятельно. Пожарные с помощью троса и автоцистерны вытащили транспортное средство на расчищенный участок, после чего автобус продолжил движение по маршруту.