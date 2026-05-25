Пожарные спасли провалившуюся в яму в Верее собаку

В субботу, 23 мая, специалисты 239-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли собаке, которая упала в глубокую яму на частном участке в городе Верея Наро-Фоминского городского округа.

Около пяти часов вечера в подразделение обратилась пожилая женщина. Она попросила работников вызволить ее питомца из западни.

Заместитель начальника пожарно-спасательной части Андрей Лозбенев рассказал, что, прибыв на место, огнеборцы обнаружили собаку в узкой полутораметровой яме, частично заполненной водой. Со слов пенсионерки, питомец мог сидеть в ловушке с ночи.

Специалисты надели защитную одежду и краги, чтобы обезопасить себя от возможных укусов, так как собака была напугана и проявляла агрессию. Один из пожарных лег на землю, дотянулся до животного и быстрым движением извлек его из ямы. Как только собака почувствовала твердую почву под лапами, она убежала на другой конец участка.

Хозяйка искренне поблагодарила работников подразделения за помощь.