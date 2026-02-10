Пожарные спасли пенсионерку во время возгорания в Балашихе

Во вторник, 3 февраля, сотрудники 201-й и 202-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с представителями федеральной противопожарной службы ликвидировали пожар в многоквартирном доме в городе Балашиха.

Начальник ПСЧ-202 Василий Лепилин сообщил, что днем в единую службу экстренной помощи «Система-112» поступил звонок от очевидцев о пожаре в одной из квартир многоэтажного дома.

Прибыв на место, специалисты сформировали звенья газодымозащитной службы, провели разведку и развернули магистральную линию для ликвидации возгорания. Выяснилось, что пожар возник на пятом этаже, и все соседние квартиры заволокло дымом. Жильцы дома самостоятельно эвакуировались до приезда пожарных расчетов, кроме одной пожилой женщины. Из-за преклонного возраста и сильной задымленности подъезда она не смогла покинуть здание и ждала помощи, махая платком из окна девятого этажа.

Пожарные в дыхательных аппаратах добрались до пенсионерки, надели на нее спасательную маску и передали медикам скорой помощи. Медицинская помощь никому не понадобилась. Благодаря оперативной работе огнеборцев пожар был успешно потушен.