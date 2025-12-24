Пожарные спасли от огня дом в Одинцовском округе

Спасатели оперативно ликвидировали пожар в гараже, примыкающем к жилому частному дому в Одинцовском округе. Сообщение о возгорании поступило в службу экстренных вызовов «Система-112» от жительницы деревни Супонево.

Оперативно на место происшествия были направлены работники пожарно-спасательной части № 318. Огонь распространился по потолку гаража и охватил площадь около 70 квадратных метров. Существовала реальная угроза перехода пламени на кровлю жилого дома и соседнее строение.

Основной задачей пожарных стало недопущение дальнейшего распространения огня. Силами двух расчетов возгорание удалось локализовать в пределах гаража и полностью ликвидировать.

Спасатели напоминают жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и в случае чрезвычайных ситуаций незамедлительно обращаться по номеру 112.