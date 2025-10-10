Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в Серебряных Прудах

Работники 207-й части «Мособлпожспаса» спасли мужчину при тушении жилого дома в поселке Успенский в Серебряных Прудах. Пострадавший был без сознания, с подозрением на отравление дымом его доставили в районную больницу.

Инцидент произошел в четверг, 9 октября. О возгорании в многоквартирном доме в единую службу вызовов сообщили местные жители. На место происшествия незамедлительно были направлены дежурные силы.

Прибыв на место, пожарные увидели открытое горение и сильное задымление в одной из квартир деревянного двухэтажного дома. Внутри помещения находился человек.

«Огнеборцы через оконный проем проникли в жилище, где обнаружили хозяина квартиры, находящегося в бессознательном состоянии. Работники подразделения надели на него спасательную маску, открыли дверь квартиры изнутри и вынесли мужчину на свежий воздух, а затем передали его медикам», — рассказал заместитель начальника территориального управления № 13 Эдуард Морозов.

Распространения огня удалось избежать. Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки.