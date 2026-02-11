Пожарные спасли людей из горящего дома в Волоколамске

В городе Волоколамск 13 января произошел пожар в многоквартирном доме. Работники 208-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали возгорание и эвакуировали 11 человек, среди которых был грудной ребенок.

Заместитель начальника ПСЧ-208 Сергей Иванов сообщил, что в шесть часов вечера в службу «Система-112» поступила информация о возгорании подлестничного пространства на первом этаже одного из подъездов. На место происшествия сразу же отправили три пожарные автоцистерны и одну автолестницу.

Прибыв на место, пожарные обнаружили, что все этажи пятиэтажного здания заволокло густым едким дымом. Огнеборцы провели боевое развертывание и начали ликвидацию пожара. С верхних этажей задымленного подъезда они вывели девять человек, используя спасательные устройства. С третьего этажа с помощью автолестницы эвакуировали мужчину с младенцем. Два человека были доставлены в медицинское учреждение для оказания дальнейшей помощи.

Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки, что предотвратило распространение огня на квартиры и позволило избежать более серьезных последствий.